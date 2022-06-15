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Aygül Hatun kimdir tarihte kim oynuyor Aygül Hatun oğlu kimdir?

Aygül Hatun kimdir tarihte kim oynuyor Aygül Hatun oğlu kimdir?

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek. Diziye damga vuracak karakterlerden biri de Aygül Hatun olacak. İlk sezonda çaresiz olan Aygül Hatun bu sezonda güçlendi ve Osman Bey ile evlenmek için her yolu denedi. Peki tarihte kimdir Aygül Hatun, kiminle evliydi, Aygül Hatun'un oğlu kimdir?

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İkinci sezonu ile de soluksuz izlenen ATV dizisi Kuruluş Osman bu akşam son bölümü ile ekrana gelecek. 2. sezonun son bölümü yine unutulmaz sahnelerle ekrana gelecek. Dizide son bölümlerde özellikle dikkat çeken karakterlerden biri Aygül Hatun oldu. Osman Bey ile evlenmek isteyen ve Bala Hatun'u karşısına alan Aygül Hatun, ilk sezonda çaresiz biriyken, son bölümlerde tam bir savaşçıya dönüştü. Peki Aygül Hatun kimdir, tarihte Aygül Hatun nasıl öldü, kiminle evliydi, Aygül Hatun oğlu kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz oynuyor. 

Kuruluş Osman Aygül Hatun ve karaktere hayat veren Buse Arslan Akdeniz'in hayatıyla ilgili merak edilenler. Genç yaşında pek çok projede yer alan Buse Arslan Akdeniz, tarihi dizi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakterini canlandırıyor. Kocaman Ailem, Aşk Yalanı Sever, Benim Hala Umudum Var ve Yalan Dünya dizilerinde rol alan Buse Arslan Akdeniz, performansıyla da adından söz ettiriyor.

Aygül Hatun tarihte kimdir: İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor. Kuruluş Osman dizisinde yer alan Aygül karakteri hakkında tarihte bir bilgi bulunmuyor.

Buse Arslan Deniz kimdir: Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.

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