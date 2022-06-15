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THY'nin ismi değişiyor! Resmen başvuruldu Turkish Airlines ismi gitti

THY'nin ismi değişiyor! Resmen başvuruldu Turkish Airlines ismi gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı.

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Dün gerçekleştirilen TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Erdoğan’ın açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na hemen “Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı.

Türk Hava Yolları 2017’de Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamanın ardından özelleştirme kapsamından çıkarılmıştı. Ardından şirketin kamuya ait yüzde 49.12’lik hissesi Varlık Fonu’na devredilmişti.

Türk Hava Yolları Anonim Şirketi’nin marka adı, “Türk Hava Yolları” ismiyle farklı yıllarda marka tescili kapsamına alındı. Başvurularda şirketin marka ve isim tescillerinin 2015 yılında “Türk Hava Yolları” olarak yapıldığı görülüyor.

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