2 yıldır kayıptı korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı! Gözaltına alınan şoke etti

KAYSERİ'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesi kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüphelinin cesedi dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler araştırma yaptı bulunan kemikler kriminal laboratuvara götürüldü.

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2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.

Kemikler bulundu

Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.