BIST 2.531
DOLAR 17,29
EURO 18,01
ALTIN 1.012,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2 yıldır kayıptı korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı! Gözaltına alınan şoke etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 yıldır kayıptı korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı! Gözaltına alınan şoke etti

KAYSERİ'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesi kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüphelinin cesedi dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler araştırma yaptı bulunan kemikler kriminal laboratuvara götürüldü.

Abone ol

2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.

Kemikler bulundu
Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye açıklamaları Yunan basınını çıldırttı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye açıklamaları Yunan basınını çıldırttı
Aygül Hatun kimdir tarihte kim oynuyor Aygül Hatun oğlu kimdir?
Aygül Hatun kimdir tarihte kim oynuyor Aygül Hatun oğlu kimdir?
Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme! Tahliye mi oluyor?
Kadir Şeker davasıyla ilgili yeni gelişme! Tahliye mi oluyor?
Motorine büyük zam! Motorinin litresi 30 liraya dayandı işte 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları
Motorine büyük zam! Motorinin litresi 30 liraya dayandı işte 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları
Pera Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti öğrenci/tam kaç para?
Pera Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti öğrenci/tam kaç para?
1 saatlik sürpriz görüşme! İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na davet!
1 saatlik sürpriz görüşme! İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na davet!
Almanya, Bosna Hersek’teki AB Barış Gücü Misyonuna asker yollayacak
Almanya, Bosna Hersek’teki AB Barış Gücü Misyonuna asker yollayacak
İstanbul'da 4 bin kız erkek, 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor! Çoğu dindar aile çocukları...
İstanbul'da 4 bin kız erkek, 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor! Çoğu dindar aile çocukları...
İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti kaç para?
İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede nasıl gidilir 2022 giriş ücreti kaç para?
Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında gözaltına alındı
Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında gözaltına alındı