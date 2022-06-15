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Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama

Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji kaynaklarında fiyatların artmasının her alanda dengeyi bozduğunu belirterek, vatandaşları bu artışlardan korumak için ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

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Dünya geneli başta olmak üzere Türkiye'de de enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan önlemlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

'Çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği grafikte, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 82'sinin ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26'sının sübvanse edildiği bilgileri yer aldı.

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