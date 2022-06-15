BIST 2.531
DOLAR 17,29
EURO 18,01
ALTIN 1.012,58
HABER /  SEÇİM  /  ANKET

6'lı masaya güven giderek azalıyor: Ortak aday çıkmaz

6'lı masaya güven giderek azalıyor: Ortak aday çıkmaz

6'lı masanın ortak aday çıkaracağına inanç gittikçe azalıyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in, "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusuna 'evet' cevabı verenlerin oranı yüzde 53,3'e düştü. Ankete katılanların yüzde 46,7'si, "Ortak aday çıkmaz" dedi. 'Evet' oranı mart ayında yüzde 72, nisanda ise yüzde 58,6'ydı.

Abone ol

2023 seçimleri için dört kez toplanan ancak cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya güven eriyor. Araştırma şirketi Areda Survey, "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusunu vatandaşa yöneltti. 25-30 Mayıs tarihleri arasında toplam 2000 kişinin katıldığı anket, aday konusunda kararsız kalan 6'lı masaya güvenin gün gün azıldığını ortaya koydu.

Yüzde 72'den hızlı düşüş
Araştırma sonuçlarına göre Millet İttifakının ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 53,3 iken yüzde 46,7 Millet İttifakının ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. Mart ayında Millet İttifakının ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken nisan ayında yüzde 58,6 oldu.

(YENİ ŞAFAK)

ÖNCEKİ HABERLER
Kuruluş Osman Demirci Davud tarihte var mı nasıl öldü? Demirci Davud kimdir_
Kuruluş Osman Demirci Davud tarihte var mı nasıl öldü? Demirci Davud kimdir_
FED faiz kararını bugün açıklıyor dünya bunu bekliyor İşte piyasanın faiz tahmini
FED faiz kararını bugün açıklıyor dünya bunu bekliyor İşte piyasanın faiz tahmini
Numan Kurtulmuş'tan önemli asgari ücret açıklaması EYT için de konuştu
Numan Kurtulmuş'tan önemli asgari ücret açıklaması EYT için de konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alkış aldı! Kapısına gelen ambulans şoförünü....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alkış aldı! Kapısına gelen ambulans şoförünü....
Süleyman Soylu Hakan Ural'a söyledi: Murat Karayılan Pervin Buldan'a kaset gönderdi
Süleyman Soylu Hakan Ural'a söyledi: Murat Karayılan Pervin Buldan'a kaset gönderdi
Aygül Hatun oğlu kimdir Kuruluş Osman Aygül Hatun'un çocuğu kimden?
Aygül Hatun oğlu kimdir Kuruluş Osman Aygül Hatun'un çocuğu kimden?
Muharrem İnce'den BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
Muharrem İnce'den BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
2 yıldır kayıptı korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı! Gözaltına alınan şoke etti
2 yıldır kayıptı korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı! Gözaltına alınan şoke etti
Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye açıklamaları Yunan basınını çıldırttı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye açıklamaları Yunan basınını çıldırttı