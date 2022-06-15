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Türkiye'nin uyarıları sonrası Yunanistan'ı korku sardı: Atina'yı vurabilirler

Türkiye'nin uyarıları sonrası Yunanistan'ı korku sardı: Atina'yı vurabilirler

YUNANİSTAN'ı bir kez daha uyaran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında korkulu analizlerle yankı buldu.

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Uluslararası anlaşmalar gereği Yunanistan, silahlandırılmaması gereken adaları uluslararası hukuku çiğneyerek askerlerle donattı. Yunanistan'ın bu hareketlerine karşı en büyük uyarı ise geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yunanistan'ı son kez ikaz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Korku analizleri
Bu uyarı sonrası Yunanistan medyasından hemen hemen her gün endişe manşetleri atıldı. Gazetelerden televizyon kanallarına kadar Türkiye'nin olası operasyonları ülke medyasında analiz edilirken yerli silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sonra bir diğer milli üretim olan balistik füze sistemi BORA konuşuldu.

"BORA ile Atina'yı bile vurabilirler"
BORA'yı analiz eden bir Yunan televizyonu adaların bu füze sistemiyle vurabileceğini dile getirip BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin silah sistemlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için kararlılık sözlerini verip Mavi Vatan haritasını gösteren Yunan televizyonunun bu analizleri ülkede büyük paniğe yol açtı.

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