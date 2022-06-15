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CHP'li belediye altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı

CHP'li belediye altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı

ANKARA'da Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Çankaya Belediyesi altı yıl önce temelini atıp bir türlü tamamlayamadığı Atatürk Kültür Merkezinin inşaatına 'yeniden' başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Yakında inşaatına başlayacağımız" ifadesiyle yeni projeymiş gibi duyurdu.

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Bundan tam altı yıl önce, 30 Kas 2016'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Ankara Çankaya'da Atatürk Kültür Merkezinin temel atma töreni düzenlendi.

CHP'li Çankaya Belediyesi 7 Aralık 2017'de yaptığı paylaşımda da projenin inşasının devam ettiğini duyurdu. "Belediyemiz yatırımlar döneminin en büyük projesi olan Atatürk Kültür Merkezinin inşası hızla devam ediyor. Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın en büyük kültür merkezi olma özelliğine sahip olacak merkezimiz başkentin sanat yaşamına kalite katacak" ifadesini kullandı.

İnşaatına yeniden başlandı
Ancak aradan geçen senelere rağmen proje bitirilemedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Haziran'da bir paylaşım yaparak kültür merkezinin yapımına başlayacaklarını duyurdu. Projeyi, "Yakında inşaatına başlayacağımız Atatürk Kültür Merkezimiz" ifadesiyle yeni yapılıyormuş gibi ilan etti.

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