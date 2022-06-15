FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

Abone ol

Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece politika faiz oranı yüzde 0,75-1,00 aralığından yüzde 1,50-1,75 seviyesine yükseltildi.