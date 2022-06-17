17 Haziran altın ve dolara ne oldu İslam Memiş altın ve dolarını düşecek diye mi sattı
17 Haziran 2022 cuma günü saat 09.30 itibariyle dolar kuru 17.29 lirada. Gram altın fiyatı ise 1027'ye çıktı. Peki bu rakamlardan altın alınır mı? Temmuz ayında gram altın 1200 lira olacak kehaneti gerçek mi? Ağustos ayında altın 950 liraya düşecek diyen İslam Memiş altın ve dolarını bu yüzden mi sattı. İşte FED sonrası para piyasaları ve altın ve dolar almalı mı satmalı diye soranlara uzmanından yanıtlar.
Altın ve dolar FED kararı sonrasında yükselir mi düşer mi sorusu altın yatırımcıları ile borcu olanlar açısından yanıtı en çok merak edilen soru. İslam Memiş geçen hafta tüm dolar ve altınını satarak Türk Lirasına döndüğünü duyurmuştu. Bu kararını TSK'nın sınır ötesi operasyonuna destek için yaptığını söylemiş olsa da akıllarda dolar ve altın düşecek bu yüzden mi TL'ye döndü soruları kaldı. 1-2 aya gram altın 950 liraya inecek iddiası da var. İslam Memiş katıldığı canlı yayında hem altın ve doların kaç lira olacağını hem de kararının gerçek sebebini açıkladı. İşte altın ve dolardaki son durum ile İslam Memiş'in verdiği rakamlar:
FED kararı sonrasında dolar ve altın fiyatlarını yükseliş yolundan dönmüş görünmüyor. 75 baz puanlık artırım sonrasında dolar kuru ve altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Dolar kuru saat 09.30 itibariyle 17.29 lirada gram altının fiyatı hızlı bir artışla 1027 liraya çıktı. Peki bu kurdan dolar, 1020 liranın üstünde gram altın alınır mı? Temmuz ayında altının gramı 1200 lira olacak kehaneti gerçekleşir mi? 1-2 ay sonra altın yeniden 950 lira seviyesine düşecek deniyor bunu beklemek gerekir mi? Altın ve dolarını satıp TL'ye dönen İslam Memiş sorulara yanıt verdi.
Altın ve dolar düşecek diye mi sattı? : Para ve altın uzmanı İslam Memiş, geçen hafta altın ve dolar birikimlerinin tamamını satıp Türk Lirasına dönmüştü. Bu kararını TSK'nın sınır ötesi operasyonuna destek için lanse etmişti. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa İslam Memiş altın ve dolarda düşüş beklediği için mi bu manevrayı yaptı. Memiş katıldığı yayında önce buna açıklık getirdi şunları söyledi:
-Benim de çorbada tuzum olsun diyerek TL'ye geçme kararı aldım bunu bireysel olarak yaptım. Ben işin kazanç kısmında değilim benim davam farklı bir dava... Dolarda 17.80 seviyesini telaffuz ederek bu kararı verdim. Gram altında 1050 TL rakamını telaffuz ederek bu kararı verdim. Buraları görme ihtimali çok yüksek. Temmuzda pik seviyeyi göreceğiz bunda bir değişiklik yok. Bunun kur korumalı faiz sistemiyle alakası yok.
Erdoğan paket açıklayacak altın ve dolar...
-(Piyasalara yönelik) Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asıl açıklamanın geleceğini öngörüyorum. Geniş kapsamlı bir ekonomi paketininin hazırlığının şu anda devam ettiğini sezinliyorum. Bu süreçte dolarda yeni ataklar görüyoruz. Ben dolarda 17.80, gram altında 1050 TL seviyesini bekliyor olsam da ben bireysel olarak TL pozisyonunu aldım, kendime 1 ya da 2 aylık bir süre verdim. Tekrar aşağı yönlü hareketler yaşanması halinde biraz da yeni paketlerin açıklanmasıyla dolar kurunun ateşinin alınmasıyla birlikte tekrar varlıklarımı yerine koyacağım.