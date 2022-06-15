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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den DEVA Partisi lideri Babacan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den DEVA Partisi lideri Babacan'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Babacan'ı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi genel merkezinde ziyaret etti. Saat 17.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ziyaretin sebebinin 3 Temmuz'da İYİ Partinin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.

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