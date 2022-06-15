İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den DEVA Partisi lideri Babacan'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Babacan'ı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi genel merkezinde ziyaret etti. Saat 17.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ziyaretin sebebinin 3 Temmuz'da İYİ Partinin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.