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Motorine büyük zam! Motorinin litresi 30 liraya dayandı işte 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları

Motorine büyük zam! Motorinin litresi 30 liraya dayandı işte 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları

Dolardaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarının artması nedeniyle benzin ve motorine üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzine yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısı (16 Haziran) motorine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi kesinleşti. Bu zamla motorinin litre fiyatı 30 liraya dayandı

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1.27 TL zam kesinleşti. Dün benzine 97 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel ve zamlı benzin ve motorin fiyatları...
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 29.08 TL’ye, Ankara’da 29.19 TL’ye, İzmir’de 29.20 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27.44 TL'ye, Ankara’da 27.55 TL’ye, İzmir’de 27.56 TL’ye satılıyor.

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