BIST 2.531
DOLAR 17,23
EURO 18,05
ALTIN 1.014,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van Gölü'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde bulunan cesedin 46 yaşındaki İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi.

Abone ol

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yürüyüş yapmak için Van Gölü sahiline giden vatandaşlar tarafından göl kıyısında ceset bulundu. Cesedi gören kişiler polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan otopsisinden sonra 46 yaşında İranlı Hasan Aslani'ye ait olduğu belirlendi. Yetkililer Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya füze sistemi ve cephanelik...
ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya füze sistemi ve cephanelik...
FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Avrupa'da doğal gaz savaşı! Rusya'nın açıklaması Almanya'yı kızdırdı
Avrupa'da doğal gaz savaşı! Rusya'nın açıklaması Almanya'yı kızdırdı
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya yorumu: NATO üyesi olmaları için endişelerimizi gidermeleri gerekiyor
Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya yorumu: NATO üyesi olmaları için endişelerimizi gidermeleri gerekiyor
Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama
Cumhrubaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarıyla ilgili açıklama
Sıla Şentürk vahşetinde tüyler ürperten detay! İnternet araması dehşete düşürdü
Sıla Şentürk vahşetinde tüyler ürperten detay! İnternet araması dehşete düşürdü
Belçika'da alkol yasağı! Bundan sonra açık alanlarda kullanılmayacak
Belçika'da alkol yasağı! Bundan sonra açık alanlarda kullanılmayacak
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Konuşmalıyız
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Konuşmalıyız
Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti
Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti