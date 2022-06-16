6'lı Masa'dan şaka gibi anket! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yok, Gültekin Uysal var!

Muhalefetin oluşturduğu 6 masa ile ilgili bomba kulis haberi Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yazdı. 6'lı Masa ortak bir anket yaptıracak ve vatandaşa Erdoğan'ın karşısına çıkacak 6 liderden hangisine oy vereceklerini soracakmış. Ancak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri sorulmayacakmış.

Abone ol

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'ankete gel' başlıklı yazısında, muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı Masa'nın yaptırmaya hazırlandığı 'yok artık' dedirten anketi yazdı. Ankette, masada oturan 6 liderden hangisinin Erdoğan'a karşı şansının daha yüksek olduğu vatandaşa sorulacakmış. Ancak, en güçlü adaylar olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şansı vatandaşa sorulmayacakmış... İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Kulis bilgisi doğruysa...

Altılı masa, bir anket yaptırıp...

- SORU BİR: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

- SORU İKİ: Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

- SORU ÜÇ: Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

- SORU DÖRT: Recep Tayyip Erdoğan ile Gültekin Uysal aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

- SORU BEŞ: Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

- SORU ALTI: Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

Onlar belediye başkanlığına devam edecekmiş

Peki ya hani Mansur Yavaş?

Peki ya hani Ekrem İmamoğlu?

Yok. Yok. Yok.

Onları ankete almıyorlarmış.

Onlar belediye başkanlığına devam edeceklermiş.

Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten...

Üç şey söyleyeceğim:

- BİR: Bunlar şaka yapıyorlar herhalde.

- İKİ: Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın?

- ÜÇ: Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten... Hahahaha!