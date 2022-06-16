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'Sarayını bombalarız' Esed'i şoke eden tehdit!

'Sarayını bombalarız' Esed'i şoke eden tehdit!

İsrail yönetiminin Beşşar Esed'i; topraklarında İran ile askeri iş birliğini durdurmaması veya azaltmaması halinde saraylarını bombalamakla tehdit ettiği ifade edildi.

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İsrail, Suriye rejimi lideri Beşşar Esad'ı, topraklarında İran ile askeri iş birliğini durdurmaması veya azaltmaması halinde saraylarını bombalamakla tehdit etti.

Saraylarından biri hedef olacak

Londra merkezli Arap haber sitesi Elaph tarafından aktarılan haberde, "Tel Aviv'den üst düzey bir yetkiliye göre, İsrail yönetimi, ülkesindeki operasyonlarını örtbas eden ve Tahran'dan gelişmiş silah tedarik eden Esad'a uyarı mesajı gönderdi. İsrailli savaşçıların Suriye'de yapacağı bir sonraki baskında saraylarından birinin hedef olacağını kendisine bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberi teyit etmek için ulaştığı İsrail ordusu ise; konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Uyarı olarak havalimanını vurdu

İsrail son dönemde Suriye'yi hedef alan saldırılarını artırdı. Son olarak geçen cuma günü İsrail güçleri, Uluslararası Şam Havalimanı'nı vurmuş, faal durumdaki tek pisti ağır hasar alan havalimanında uçuşlar tamamen durdurulmuştu. İsrail basınının iddiasına göre saldırıda, Tahran'dan Şam'a taşınan gelişmiş İran silahları hedef alındı. Havalimanının İran'ın silah sevkiyat üssüne dönüştüğünü iddia eden İsrail medyası, Tel Aviv'in son saldırıyla Esad'a, "İran'ın Suriye'deki varlığına izin verir ve silah nakline devam ederseniz, bunun size ve ekonominize zararı büyük olur" mesajı verdiğini duyurdu.

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