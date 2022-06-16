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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun polise yumruk atan vekille ilgili açıklamasına tepki: Samimiyetsizsiniz

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun polise yumruk atan vekille ilgili açıklamasına tepki: Samimiyetsizsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise yumruk atan HDP'li vekil Saliha Aydeniz'i doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na "HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in polise yumruk atmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi doğru bulmadığını söylemesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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