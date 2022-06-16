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Adana'da hastanenin ilaçlarını parayla sattılar! Devlet 2 milyon lira zarara uğratıldı

Adana'da hastanenin ilaçlarını parayla sattılar! Devlet 2 milyon lira zarara uğratıldı

ADANA'da bir hastanenin, hematoloji bölümündeki hastalar için talep ettiği ilaçları, hastane dışındaki bazı kişilere sattığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, bir kamu hastanesinde, hematoloji hastalarının kullanması gereken ilaçların, söz konusu kişiler için kullanılmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 milyon liralık vurgun
Ekipler, hastanenin talep ettiği farklı markalardaki 689 kutu ilacın satışının, aralarında hemşire ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheli tarafından, ilgisiz kişilere yapıldığını, bu şekilde kamunun 2 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti.

Sahte imza ile vergi levhası ve bankadan kredi...
Soruşturmayı derinleştirerek sürdüren ekipler, söz konusu şüphelilerce sahte imzalar kullanılarak vergi levhaları çıkartıldığını ve bankalardan haksız kredi de çekildiğini belirledi.

Aralarında hemşire ve kamu görevlileri de var
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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