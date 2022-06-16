Para transferinde kimlik tesbiti sınırı arttı

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla banka finans kurumlarınca kimlik tespiti gerektiren sınır 10 bin lira artırılarak 85 bin liraya çıkarıldı.

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Banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin lira artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan söz konusu tutar 85 bin liraya yükseltildi.

İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.