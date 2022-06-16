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Adana'da otomobilinden 11 silah çıktı ifadesi pes dedirtti

Adana'da otomobilinden 11 silah çıktı ifadesi pes dedirtti

Adana’da yunus ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilin ses sisteminin içinde 11 silah ele geçirilirken, zanlı silahları yolda bulduğunu söyledi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran günü kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı.

Bu çerçevede motorize yunus timleri, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü Sabri G. (30) ile kayınbiraderi Ali Çavlı’nın (26) indirildiği araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içine gizlenmiş bir poşette ruhsatsız 11 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan çalışmada Ali Çavlı’nın kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 5, eniştesi Sabri G.’nin ise benzer suçlardan 26 kaydının olduğu belirlendi. Kiraladığı araçla Yumurtalık ilçesinden geldikleri belirlenen Çavlı, ifadesinde, “Silahların kime ait olduğunu bilmiyorum. Yolda buldum, alıp bagaja koydum” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Çavlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eniştesi Sabri G. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana'da yapılan bir haftalık uygulamada ise 103 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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