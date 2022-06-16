İnternet medyası düzenlemesi komisyonda kabul edildi basın kartı ve ceza var

Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

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Teklifle; gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Basın kartı resmi kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Dezenformasyonla mücadele amacıyla atılan adımlar sonuç vermeye başladı.

İnternet haber sitelerini de süreli yayın kapsamına alan yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda onaylandı.

Kamu barışını bozmaya yönelik hareketlere hapis cezası

Halk arasında endişe, korku veya panik saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında arttırılacak.

Basın kartı düzenlemesi

Kabul edilen teklifle, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber sitelerinde, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi iletişim başlığı altında bulunduracak.

İnternet haber siteleri

Yayın durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin bu hükme uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini talep eder. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu internet haber sitesi vasfı kazanılmadığının tespiti amacıyla Asliye Ceza Mahkemesine başvurur.

Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler iki yıl süre ile muhafaza edilecek. İnternet haber sitesinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısı yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak.

Yayınlanan düzeltme 24 saat ana sayfada kalacak. Basın kartı başvurusu, türleri, niteliği, alabilecek kişiler, basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar belirleniyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimleri ve vasıfları ihtiva eden listeyi Bası İlan Kurumu sitesi üzerinden duyuracak.

İlanlar Basın İlan Kurumu aracılığı'nda yapılacak

İHA'nın haberine göre, internet haber siteleri resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığı usulde yapılacak. Toplam muhammen bedeli 500 bin TL kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapıp yapamayacakları icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.