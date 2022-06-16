Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e ezeli rakibi talip oldu

Beşiktaş, sosyal medya hesabından kulüple ilgili fotoğraflarını kaldıran Cyle Larin'e benzer bir yöntemle cevap vermişti. Golcü oyuncuyu takipten çıkan siyah-beyazlılar Larin defterini böylece kapatmış oldu. Bu olayın ardından ezeli rakip Larin için devreye girdi.

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Beşiktaş 'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından Beşiktaş'a ait tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapılan bu davranışa sessiz kalmayarak golcü oyuncuyu takipten çıktı. Galatasaray 'ın Larin ile ilgilendiği bilgisi ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

Larin takipten çıkarıldı

Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı. Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.

Olympiakos da devrede

Ajansspor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Yunan temsilcisi Olympiakos, Cyle Larin'i transfer etmek istiyor. Habere göre Kanadalı oyuncu Yunanistan‘ın köklü ekiplerinden Oliympiakos ile anlaştı ve yakın zamanda imzayı atacak.

Bilindiği üzere, Beşiktaş 2018'den bu yana formasını giyen ve sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan 27 yaşındaki golcüsü Cyle Larin ile bir süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamamıştı.

Sözleşme uzatmayı kabul etmedi

Siyah beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta 43 maçta 22 gol ve 6 asistle büyük katkı yapan Larin, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalmıştı.

Sergen Yalçın ile parladı

Ocak 2018 Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Orlando'dan 1.8 milyon dolarlık bonservis bedeliyle transfer edilen Larin, ilk 1.5 sezonluk döneminde beklentileri karşılayamadı. Bir sezonu da Belçika'da kiralık geçiren Larin'in kaderi Sergen Yalçın ile değişti. Önceki sezon Yalçın tarafından sol kanat oynatılan Larin, gösterdiği performansla parladı. 27 yaşındaki futbolcu toplam 45 maçta 23 gol atıp 6 da asist yaparak üç kupalı sezonun en önemli aktörlerinden biri oldu.