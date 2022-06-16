Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! İkisi yerli ikisi yabancı...

ŞAMPİYON Trabzonspor, yeni sezon için transfer atağına geçti. Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdiAbone ol
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için kadrosunu güçlendiriyor. Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi. İşte Trabzonspor'un o açııklaması...
- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.