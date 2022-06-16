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Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! İkisi yerli ikisi yabancı...

Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi! İkisi yerli ikisi yabancı...

ŞAMPİYON Trabzonspor, yeni sezon için transfer atağına geçti. Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi

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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için kadrosunu güçlendiriyor. Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi. İşte Trabzonspor'un o açııklaması...

- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

- Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

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