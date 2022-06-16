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Tarlada ürün bedava olsa bile sebze meyve fiyatları artacak

Tarlada ürün bedava olsa bile sebze meyve fiyatları artacak

Akaryakıt zamları dolayısıyla taşıma maliyetindeki aşırı artışa dikkat çeken ekonomi yazarı Aktaş: "Tarlada ürün bedava olsa bile diğer maliyetler yüzünden perakende fiyatlar giderek tırmanacak."

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 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yüzde 154,97'ye yükseldi. Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, tarım enflasyonunu ele aldığı bugünkü yazısında, yaz aylarıyla birlikte sebze-meyve fiyatlarının ucuzlayacağı beklentisinin gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Bırakın üretici fiyatlarının böylesine yüksek artmasını tarlada ürün bedava olsa bile taşıma başta olmak üzere diğer maliyetler yüzünden perakende fiyatlar giderek tırmanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatlar artıyor
"Bu yılın mayısında yüzde 155 olan yıllık artışın ne kadar yüksek olduğunu anlamak için, geçen yılın mayısındaki yıllık artışın yalnızca yüzde 20 düzeyinde bulunduğunu dikkate almak yeter" hatırlatmasını yaparak, "Üreticinin maliyeti böylesine artacak ama nasıl olacaksa tezgahlara ucuzluk gelecek!" diyen Aktaş, 'Tarım üretici fiyat artışı kabus gibi!' başlıklı yazısında durumu şöyle özetledi:

"Hep yakınılan şu değil midir; herhangi bir ürünün fiyatı tarlada üç lira, beş lira; ama o ürün büyük şehirlerde tezgaha gelince üçe, beşe katlanarak satılıyor. Ürün tarlada sıfır lira olsa bile siz taşıma maliyetini her geçen gün artırdıkça, her aşamadaki aracının kendine göre kar marjını yüksek tutma ihtiyacını yukarı çekecek bir ekonomik ortam yarattıkça tezgahlarda ucuzluk hayal olmaktan öteye gitmez. Bakmayın küçük çaplı dalgalanmalara, genel eğilim hep yukarı yönlü olacaktır. Dolayısıyla TÜFE kapsamında TÜİK’e göre bile son bir yılda yüzde 92 artan gıda grubundaki fiyatların daha da yukarı gideceği beklenmelidir."

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