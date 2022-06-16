Asgari ücretliye ara zam formülü Konuşulan rakam bomba 5 bin 900 mü olacak?
Asgari ücret 2022 yılı başında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Enflasyonun yükselişi ve alım gücünün düşüşüyle memurlara ve emeklilere yapılacak olan enflasyon farkı zammının asgari ücretlilere de gelmesi bekleniyor. Kulislerde dolaşan bir rakam da 5900 liraya çıkacağı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği düzenlemenin ayrıntıları belli oluyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?
Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak.