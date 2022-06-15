BIST 2.531
DOLAR 17,29
EURO 18,01
ALTIN 1.012,58
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti

Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti

Sosyal medya hesabından katılmadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yayınını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi. "Sizi de bekleriz Sayın Başkan" ifadesiyle seslenen Göksu'nun bu mesajının ardından İmamoğlu paylaşımını sildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yapıldığı bilgisini paylaştı. İBB TV tarafından yayınlanan toplantının paylaşımını yapan İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan" sözleriyle seslendi. Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor."

Göksu'nun bu paylaşımının ardından Ekrem İmamoğlu'nun tweetini sildiği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek
Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek
CHP'li belediye altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı
CHP'li belediye altı yıldır bitiremediği projeyi yeni gibi paylaştı
6'lı masaya güven giderek azalıyor: Ortak aday çıkmaz
6'lı masaya güven giderek azalıyor: Ortak aday çıkmaz
FED faiz kararını bugün açıklıyor dünya bunu bekliyor İşte piyasanın faiz tahmini
FED faiz kararını bugün açıklıyor dünya bunu bekliyor İşte piyasanın faiz tahmini
THY'nin ismi değişiyor! Resmen başvuruldu Turkish Airlines ismi gitti
THY'nin ismi değişiyor! Resmen başvuruldu Turkish Airlines ismi gitti
Numan Kurtulmuş'tan önemli asgari ücret açıklaması EYT için de konuştu
Numan Kurtulmuş'tan önemli asgari ücret açıklaması EYT için de konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alkış aldı! Kapısına gelen ambulans şoförünü....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alkış aldı! Kapısına gelen ambulans şoförünü....
Ankara'da rezidansta dehşet: Önce eşini öldürdü sonra balkondan atladı
Ankara'da rezidansta dehşet: Önce eşini öldürdü sonra balkondan atladı
Süleyman Soylu Hakan Ural'a söyledi: Murat Karayılan Pervin Buldan'a kaset gönderdi
Süleyman Soylu Hakan Ural'a söyledi: Murat Karayılan Pervin Buldan'a kaset gönderdi