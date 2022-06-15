Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti

Sosyal medya hesabından katılmadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yayınını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi. "Sizi de bekleriz Sayın Başkan" ifadesiyle seslenen Göksu'nun bu mesajının ardından İmamoğlu paylaşımını sildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yapıldığı bilgisini paylaştı. İBB TV tarafından yayınlanan toplantının paylaşımını yapan İmamoğlu'na İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan" sözleriyle seslendi. Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor."