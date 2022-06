Disney Plus fiyatı 2022 aylık-yıllık Disney Plus üyelik ücreti kaç para?

Disney Plus Türkiye yayın hayatına başladı. Birçok ünlü ismin lansmanına katıldığı Disney Plus Türkiye platformu merak konusu oldu. Peki yüzlerce dizi ve film içeriği olan Disney Plus Türkiye ücreti kaç para, aylık-yıllık Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ve üye olma şartları..

Disney Plus Türkiye 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. Binlerce film ve diziden oluşan içeriği ile Disney Plus Türkiye üyelik ücretleri de merak konusu oldu. Online dizi izleme platformu olan Disney Plus üyelik ücreti aylık ve yıllık olarak değişiyor. Disney Plus Türkiye aylık ücreti 34,99 lira, yıllık ücreti ise 349.90 lira olarak belirlendi. Peki Disney Plus'a nasıl üye olunur? Disney Plus Türkiye üyelik iptali nasıl olur?

Nasıl üye olunur: Disney +’a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.

Disney Plus Türkiye içerikleri

Disney Plus Türkiye pazarı için birçok özel proje hazırladı. Bu projelerden ilki ise Kaçış oldu.

Türkiye tanıtım fragmanında Cansu Dere, Can Yaman, Aras Bulut İynemli, Buğra Gülsoy, Aslı Evren, Hande Erçel, Eda Ece, Halit Ergenç ve Engin Akyürek gibi birçok ünlü ismin yer alması da dikkatleri üzerine çekti.

Disney Plus içerikleri neler:

• Disney’den “Cruella” ve “Enkanto” gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

• Pixar’ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için “Luka” ve “Soul” gibi iç ısıtan hikayeler

• Marvel Studios’dan mutlaka görülmesi gereken “Loki”, “Hawkeye” ve “WandaVision” gibi orijinal içerikler

• “Obi-Wan Kenobi” ve “The Mandalorian” gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

• Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

• Herkesin konuştuğu “The Dropout”, “How I Met Your Father” gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek “How I Met Your Mother” ve “The Walking Dead” gibi dünyaca ünlü fenomen diziler bulunuyor.