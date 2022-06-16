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Tahıl krizi masada Hulusi Akar, İngiltere ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla buluştu

Tahıl krizi masada Hulusi Akar, İngiltere ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, ikili görüşmelerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Bu çerçevede, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması gibi konuların da görüşüldüğü öğrenildi.

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