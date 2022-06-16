BIST 2.528
DOLAR 17,30
EURO 18,04
ALTIN 1.017,82
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Mehmet Metiner 'Yeni bir çözüm süreci başlayabilir' deyip ekledi...

AK Partili Mehmet Metiner 'Yeni bir çözüm süreci başlayabilir' deyip ekledi...

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den 'yeni çözüm süreci' çıkışı. Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanlığını yapan Metiner, "Evet yeni bir çözüm süreci başlayabilir ama PKK koşulsuz olarak silahlarını bırakması lazım" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanlığını yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, ‘Kürt sorununun çözümü için yeni bir sürecin başlayabileceğini’ söyleyip, bunun için ön şartı açıkladı. Tigris Haber’e konuşan Metiner şu ifadeleri kullandı:

HDP de kendi siyasal gücüne güveniyorsa buyursun...
“Evet yeni bir çözüm süreci başlayabilir ama PKK koşulsuz olarak silahlarını bırakması lazım. HDP de kendi siyasal gücüne güveniyorsa buyursun, fikirleri ile çıksın. Diyarbakır’da, Hakkâri’de yarışalım. Ama ben Hakkâri’ye gittiğimde hemen tehdit edecek, sonra Türk devleti faşist olacak.”

HDP, PKK'nın görevlendirdiği bir partidir
"HDP’nin elinde silah var. HDP şöyle bir partidir. Dağda PKK var, silahlı bir terör örgütü var. Bir kısmına diyor git gazete aç, bir kısmının eline silah veriyor, bir kısmına da git siyaset yap diyor. Ne farkı var?" diye konuşan Mehmet Metiner şöyle devam etti:

Silahları geri çeksinler, gelsinler demokratik siyaset yapalım
"Bir terör örgütü var, herkese görev veriyor. Terörün siyasetini yapıyorsan en az onun kadar suçlusun. Silahları geri çeksinler, gelsinler demokratik siyaseti demokratik rekabet içinde yapalım. HDP Kürtler için ne istiyor, ben bilmiyorum, siz biliyorsanız söyleyin. HDP silahların arkasına sığınarak, bizim karşımıza çıkmasın."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den TÜSİAD'e tepki: Millete parmak sallama dönemi bitmiştir
AK Parti'den TÜSİAD'e tepki: Millete parmak sallama dönemi bitmiştir
2022 Eylül ayında okullar ne zaman açılacak 2022-20223 eğitim yılı takvimi.
2022 Eylül ayında okullar ne zaman açılacak 2022-20223 eğitim yılı takvimi.
Rus ordusu Çernihiv'de resmen kıyım yaptı: 478 sivil öldürüldü
Rus ordusu Çernihiv'de resmen kıyım yaptı: 478 sivil öldürüldü
Tahıl krizi masada Hulusi Akar, İngiltere ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla buluştu
Tahıl krizi masada Hulusi Akar, İngiltere ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla buluştu
Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek
Türkiye'de bir ilk! Satışı yasaklanan altınlar makasla kesilecek
Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti
Mehmet Tevfik Göksu'nun mesajı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirtti
İBB, İETT'nin 177 aracını hurdaya çıkardı hiç araç almadı
İBB, İETT'nin 177 aracını hurdaya çıkardı hiç araç almadı
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Kiralık bebek oyunu! Düzce'de dilencilik için yaptıkları şoke etti
Sıla Şentürk cinayetinde tüyler ürperten detay! İnternet araması dehşete düşürdü
Sıla Şentürk cinayetinde tüyler ürperten detay! İnternet araması dehşete düşürdü
Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı