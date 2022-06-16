AK Partili Mehmet Metiner 'Yeni bir çözüm süreci başlayabilir' deyip ekledi...

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner'den 'yeni çözüm süreci' çıkışı. Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanlığını yapan Metiner, "Evet yeni bir çözüm süreci başlayabilir ama PKK koşulsuz olarak silahlarını bırakması lazım" ifadelerini kullandı.

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Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER) Genel Başkanlığını yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, ‘Kürt sorununun çözümü için yeni bir sürecin başlayabileceğini’ söyleyip, bunun için ön şartı açıkladı. Tigris Haber’e konuşan Metiner şu ifadeleri kullandı:

HDP de kendi siyasal gücüne güveniyorsa buyursun...

“Evet yeni bir çözüm süreci başlayabilir ama PKK koşulsuz olarak silahlarını bırakması lazım. HDP de kendi siyasal gücüne güveniyorsa buyursun, fikirleri ile çıksın. Diyarbakır’da, Hakkâri’de yarışalım. Ama ben Hakkâri’ye gittiğimde hemen tehdit edecek, sonra Türk devleti faşist olacak.”

HDP, PKK'nın görevlendirdiği bir partidir

"HDP’nin elinde silah var. HDP şöyle bir partidir. Dağda PKK var, silahlı bir terör örgütü var. Bir kısmına diyor git gazete aç, bir kısmının eline silah veriyor, bir kısmına da git siyaset yap diyor. Ne farkı var?" diye konuşan Mehmet Metiner şöyle devam etti:

Silahları geri çeksinler, gelsinler demokratik siyaset yapalım

"Bir terör örgütü var, herkese görev veriyor. Terörün siyasetini yapıyorsan en az onun kadar suçlusun. Silahları geri çeksinler, gelsinler demokratik siyaseti demokratik rekabet içinde yapalım. HDP Kürtler için ne istiyor, ben bilmiyorum, siz biliyorsanız söyleyin. HDP silahların arkasına sığınarak, bizim karşımıza çıkmasın."