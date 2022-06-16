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Türkiye'nin vetosu sonrası İsveç harekete geçti! 1 Temmuz'da başlıyor

Türkiye'nin vetosu sonrası İsveç harekete geçti! 1 Temmuz'da başlıyor

Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'i, terör örgütü PKK gruplarına destek vermesi nedeniyle veto edeceğini açıklamıştı. İsveç yasalarında düzenleme yapmak için harekete geçti.

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İsveç Meclisinde 31 Mayıs'ta kabul edilen yeni terör yasasının gelecek ayın başında yürürlüğe gireceği bildirildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, yeni yasa 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

Yasaya göre, bir ülkeye yönelik terör amacıyla zarar verme ve kasıtlı suç işlemeye yönelik girişimler, terör suçu sayılabilecek.

Aktif terör örgütü üyeliği esnasında eylem yaptığı kanıtlanan kişinin azami hapis cezası 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Basit terör suçlarına yönelik zaman aşımı kaldırılacak.

Terörizme fon sağlama, kamu düzenini bozmaya yönelik çağrı, terör örgütüne eleman sağlama ve terör eğitimi verme gibi suçlara, 1 ila 6 yıl hapis cezası verilebilecek. Söz konusu suçlar 6 ay hapisle cezalandırılıyordu.

İsveç mahkemeleri, suçu kimin işlediğine ve nerede işlendiğine bakılmaksızın tüm suçlar hakkında yargılama yapıp karar verebilecek.

İsveç İstihbarat Teşkilatı SEPO'dan yapılan açıklamada, yeni yasada artırılan cezaların suçlular için bir sinyal değeri olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin, şiddet ve aşırılık yanlılarına sığınak olmaması gerektiği vurgulandı.

İsveç Meclisi, 31 Mayıs'ta terör suçlarına yönelik cezaların artırılmasına öngören yeni terör yasasını kabul etmişti.

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