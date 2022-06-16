Türkiye en riskli 11 ülke arasında! Gıda krizi raporundan korkutan sonuç sosyal huzursuzluk çıkar

TÜRKİYE için gıda krizi riski var mı?.. Alianz sigorta şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinde her ülkenin ne seviyede risk taşıdığını bir raporla ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, en ağır risk altındaki ilk 11 ülke arasında yer alıyor.

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Alianz sigorta şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinde her ülkenin ne seviyede risk taşıdığını bir raporla ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, savaştan gıda anlamında en çok etkilenen ülkelerin arasında yer alıyor.

Gıdada yıllık fiyat artışı 2021'de yüzde 74 oldu

Türkiye'nin gıdada yıllık fiyat artışının 2021'de yüzde 74 olduğu belirtilen raporda bunun ise harcanabilir geliri yüzde 19 azalttığı ifade edildi. Raporda, gıda fiyatlarındaki mevcut trendin sürmesi halinde bu gıda enflasyonunun Türkiye'de satın alma gücünde yüzde 100'ün üzerinde kayıp anlamına geleceği belirtildi.

Türkiye'de gıda harcamaları tüm harcamanın yüzde 25'i

Rapordaki projeksiyona göre Türkiye'nin birinci olduğu gıda enflasyonunda dünyada en yakın rakibi Lübnan. Rapora göre Türkiye'de gıda harcamaları toplam harcamalar içinde yüzde 25 pay alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre raporda gıda enflasyonundaki her yüzde 1'lik artışın, harcanabilir reel geliri 0,81 azalttığı belirtildi.

Gıda krizi sosyal huzursuzluk çıkarabilir

Raporda Cezayir, Bosna Hersek, Mısır, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Siri Lanka, Tunus ve Türkiye'nin gıda krizinde en riskli ülkeler olduğu ve bu ülkelerde sosyal huzursuzluk riskinin ciddi seviyede arttığı vurgulandı.

'Türkiye hiçbir adım atmadı'

Raporda, "En riskli 11 ülke net gıda ithalatçısı. İçlerinde sadece Mısır ve Bosna Hersek, halkının gıda fiyat şoklarından daha az etkilenmesi için politikalar hayata geçirdi"ifadesi kullanıldı. Raporda Türkiye'de gıda zamlarına karşı tüketiciye yönelik ne vergi, ne sosyal koruma, ne piyasaya yönelik hiçbir adım atılmadığı ortaya konuldu.