Almanya'dan Yunanistan'a skandal destek! Türkiye sözlerine Dışişleri'nden jet tepki

Dışişleri: "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez"

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Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Yunanistan'ın tarafında durarak Türkiye'yi suçlayan ifadeleri için "Alman Sözcü'nün, hava sahamızı ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya ilişkin, "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" dedi.

Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir. Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. Alman sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz. Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz” dedi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırıcı hareketlerini görmeyen Avrupa suçu Türkiye'ye attı. "Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici" ifadeleri kullanıldı

Görüşmeye ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer'den, skandal açıklama geldi.

Martin Schafer "Son zamanlarda Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalar bölgede yapıcı bir diyalog ve istikrar için yararlı değil. Özellikle Yunan hava sahasının Türkiye tarafından ihlali endişe verici." dedi.