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Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki minik Alperen'den acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki minik Alperen'den acı haber

TRABZON'da bir ilkokulda 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Alperen Zenbil, okulda kalp krizi geçirdi. Kalp hastası olduğu öğrenilen minik Alperen kurtarılamadı.

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Trabzon'da kalp hastası ilk okul 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil kalp krizi geçirdi. Zenbil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), derste bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdi

Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Alperen Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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