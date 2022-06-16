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CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 sorusunu binaya astı

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 sorusunu binaya astı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği sorular dev bir pankart haline getirilerek CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu 10 soru, CHP Genel Merkezi binasına asıldı. Dev pankartta, "Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular" başlığı yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şu 10 soruyu yöneltmişti:

Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı?

Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye'yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi?

33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu “takdim” ettin, “Hamd olsun gündeme gelmedi” dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar?

Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye'yi %157 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun?

Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu.

İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi?

Rahip Brunson'ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı'yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan?

SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim?

Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler.

NATO'ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO'nun gerekliliğine inanıyorum. NATO'dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis'e?

chp
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