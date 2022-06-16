Süleyman Soylu tepki gösterdi: Birini yapsaydık bizi çarmıha gererlerdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilmesi ile ilgili olarak, 'Kimini plastik kelepçelerle bağladılar, denizin ortasına bıraktılar, kiminin üzerine benzin döktüler. Bunlardan birini biz yapmış olsaydık, bizi çarmıha gererlerdi." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun kamuoyuna duyurulması programında konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamlarından satır başları şöyle:

Ne yaptıklarını bize söylesinler. Sadece bizim milletimiz onların yaptığından kat ve kat fazlasını Azez’de, Cerablus’ta, İdlib’de, El Bab’da yaptı. Sadece bizim evlatlarımız o bölgede terörden, rejimden ABD ve Rusya’nın baskısından kurtulsun diye şehit oldular. Orada şu an 6 milyon insan yaşıyor bizim güvenli olarak bulundurduğumuz bölgelerde.

Batının biraz zihni bulanmamış olsaydı, biraz kendi çıkarlarına sahip çıkar olmasaydı burada ifade etmeliyim ki Türkiye’nin politikasına sarılırdı, yardımcı olurdu.

Bu geri itmeler nereden kaynaklanıyor size onu söyleyeceğim 2020, 2021, 2022 45 bin insan geri ittiler.

Kimini plastik kelepçelerle bağladılar, denizin ortasına bıraktılar, kiminin üzerine benzin döktüler. Bunlardan birini biz yapmış olsaydık, bizi çarmıha gererlerdi.

Bu geri itmeleri niçin gerçekleştiriyor. Biz onlarla bir mutabakat yaptık. Dedik ki sizin tarafınıza geçerlerse Türkiye'ye gönderebilirsiniz. Ancak kayıt tutacaksınız, tutmadılar. İlticaya başvuranları varsa gönderemezsiniz, siz değerlendireceksiniz. 3746 kişiyi tespit edebildiler 2016, 2017,2018'de, 2019, 2020'de.

''Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var"

Ne zaman insanlık dışı davranışlar başladı. Yunanistan'daki muhatabımıza dedim ki sizin gönderdiklerinizi almayız. 1.5 yıldır kimseyi almıyoruz toplam sayısı 1500 civarında. Oraya başvuranların kayıtlarını almıyorlar. Çözümü insanları iterek, öldürerek bulmuşlar. Batı neden susuyor. Eğer oradan geçerlerse Batıya gelme imkanları olabilir diye.

Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var. 321 bin uluslararası korumaya başvuran var. 4 milyon 100 bin civarında uluslararası korumaya başvurmuş, Türkiye'ye gelmiş insan var. Senin 1500'ün gelse ne olur, gelmese ne olur.

Biz hak hukuk tarafındayız

Türkiye 2011 yılının başından beri bir göç politikasıyla sorumluluğu, insani değerleri bilen bu çabalarını devam ettirmektedir. İngiltere'ye 28 bin kaçak Göçmen geldi sandallarla. Onlarca gündür her gün defalarca açıklamalar yapıyorlar. Dün gönderecekleri kişileri de AİHM engelledi.

362 bin insanı biz insanlığa uygun şekilde gönderdik. Yunanistan bunu yapabilir. Avrupa, Yunanistan'ı bunu yapmaya devam edebilir. Biz bu kavgada insanlık, hak, hukuk tarafındayız."