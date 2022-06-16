TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.

Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Aday listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

‘Felsefemiz biz olmak’

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Tüm kulüplerimiz son derece önemli, hepsinin kendine has sorunları var. Problemlerin bir kısmı ekonomik problemler. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz aşağıdan oyuncu getiremiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda birlikte hareket edeceğiz. Masada karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Biz yan yana duracağız." dedi.

"Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun istifasını isteyeceğim"

"Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu değiştiremiyorum ama seçilirsem teşekkür konuşmamda istifa etmelerini isteyeceğim. Hakem performansları konusunda yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hiçbir şey algı operasyonu olmamalı. Hakem tartıştırmak yerine aldıkları puanları kamuoyuna açacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz."

"Yayıncı kuruluş beIN Sports olacak"

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Başarılı olacağına inanıyorum

TFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.

TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Nihat Özdemir ibra edildi

TFF Eski Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamlamıştır.

Hangi görevlerde bulundu?

Gaziantep FK Başkanı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.