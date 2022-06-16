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İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

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BoE tarafından yapılan açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1 seviyesinden yüzde 1,25'e yükseltildiği ve kararın Para Politikası Kurulu'nun 6 üyesinin oyu ile alındığı bildirildi. Piyasa beklentisi, politika faizinin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi geçen yılın aralık ayından bu yana 5'inci kez artırılmış oldu.

Kurulun tutanaklarında, üyelerden diğer üçünün ise politika faizinin yüzde 0,5 puan artırılarak yüzde 1,5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandığı kaydedildi.

"Gerekli önlemler alacağız"

Tutanaklarda, enflasyonun ekim ayında yüzde 11‘i geçmesinin beklendiği, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

İngiltere'de nisan ayında enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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