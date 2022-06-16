Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: AK Parti'yi içeriden yaralayacaklara izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Parti teşkilatlarına seçim öncesi seçimi kazanma talimatı veren Erdoğan "AK Parti'nin kaderi ile ülke ve milletin kaderi birbiriyle iç içe geçmiştir" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomiden, seçim hazırlıklarına dair mesajlar verdi. AK Parti'nin kaderi ile ülke ve milletin kaderinin iç içe geçtiğini söyleyen Erdoğan ekonomi için "İnsanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Bunu biz de tespit ediyoruz. Dünya bir girdaptan geçiyor. İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istihdam sağlayacak olan da biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Artık geçen her gün bizim için adeta hazine kıymetindedir. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız.

-Muhalefetin her yalanını anında ağızlarına tıkacak, her iftirayı anında çürütecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalıyız.

-Halka tepeden bakan, görevini imtiyaz gören, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz.

Bu partiyi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz

-Hiçbir kişisel kapris, şahsi menfaat hesabı, hiçbir dar ekip dayanışması ilmi misyonun önüne geçemez. Bileğini bükmeye vesayetçilerin darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmalarını istiyoruz.

-Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

-Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil.

En çürük siyasetçi Kılıçdaroğlu'ndan medet umuyorlar

-AK Parti'yi tökezleterek büyük Türkiye rotasından çıkarmak için kozları sahaya sürmeye başladılar. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Hayatının hiçbir döneminde başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etmenin hayrı olmadığı açıktır. Altılı masa diye milletin önüne koydukları bu yapı, sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Masanın çevresine oturanlar belli altında ve etrafında dolaşanları ne yapacağız? Yapılacak açıklamalar bile büyükelçilerin onayına sunuluyor. Böyle bir şey yok diye cevap bile veremiyorlar. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp ayar veriyor.

-Bazen sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Bu zat ortaklarına 'Ya bana katılın, ya önümden çekilin' diye meydan okuyor. Diğer ortaklarından biri meşreb fitnesi sokuyor. Herkes sus pus. Her tarafı dökülen bir ittifak var. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların hiçbir sökük diktiği vaki değil. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırındaki harekatları yönetecek, ülkenin Akdeniz ve Ege'deki çıkarları savunacak?Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak?

Geçim sıkıntısı meselesi olabilir -Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Hayat pahalılığı altında insanlarımızın zorlandığını tespit ediyoruz. Aldığımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz.

-FED'in adımını gördünüz, niye acaba? Bu sıradan bir adım değil. Türkiye salgın sürecini başarıyla yürüttü.

-Vatandaşımızın aşına ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Fahiş fiyat artışı yapan habis ellere hukuki düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.