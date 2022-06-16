CHP'li Veli Ağbaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek 'Mafya babası' demişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim 2021'de CHP İl Başkanlığında yaptığı açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

Yerel mahkeme davaya ilişkin kararını açıkladı. Buna göre Ağbaba'nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı yumruklu saldırının görüntülerini yeniden izletmesi üzerine açıklama yapan Ağbaba, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdiğini söylemişti.

Ağbaba, "Buradan söyleyelim; Çubuk'taki saldırının azmettiricisi belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç girişiminde bulunulmasının azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşünün ki bir siyasi partinin genel başkanının canına kasteden bir saldırı sonucu kayıp yaşansa, dünyada sokağa çıkamayız. Yazık bu ülkeye, bu ülkenin 100 yıllık demokrasi birikimine, barışına, kardeşliğine. İktidarda kalmak için her yolu mubah sayan siyasetle karşı karşıyayız. Adete mafya babası gibi, çete lideri gibi biriyle karşı karşıyayız ancak biz onun bu sözlerine alet olmayız. Bir çatışma çıkararak, kaos yaratarak bir seçim hesabı var. Ona da alet olmayacağımızı söylemek istiyoruz ama ondan da korkmuyoruz. Biz Kuvay-i Milliye geleneğinden gelen, padişahın karşısında diz çökmemiş, yedi düvele meydan okumuş bir partinin mensuplarıyız"demişti.