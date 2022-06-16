Teknik analist Tunç Şatıroğlu'ndan bomba altın, dolar, ev ve araba tüyoları! Ne alınır ne alınmaz?

Atın ve dolardaki yükseliş sürerken, yatırımcının kafası karışık... Altın mı almalıyım, dolar mı almalıyı, yoksa konuta mı yatırım yapmalıyım sorularına cevap aranıyor. Para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan flaş yatırım tüyoları geldi. Altın mı alınır, yoksa dolar mı? Ev almak mı daha karlı yoksa araba almak mı?.. Tunç Şatıroğlu altın için neden "2 yıl beklemeyecekler almasın" dedi? İşte cevapları...

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Para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan flaş yatırım tüyoları geldi. Altın mı alınır, yoksa dolar mı? Ev almak mı daha karlı yoksa araba almak mı?.. Tunç Şatıroğlu altın ve gümüş için neden "2 yıl beklemeyecekler almasın" dedi? Yatırım için konut almak bu dönem için doğru karar mı? Kripto paralardaki düşüş sonrası bu fiyatlardan kripto yatırımı yapmak akıllıca olur mu? İşte cevapları...

Altın ve gümüş en az 2 yıl sabırlı olamayacaklar için...

- Bu şartlar altında yatırım alternatifleri için borsa öne çıkmaktadır. Altın ve gümüş en az 2 yıl sabırlı olamayacaklar için uygun değildir. İstediğinde bozmak isteyenler için dolar almak da uygundur.

- Altın ve gümüşte artış beklentim devam ediyor. Ancak altın ve gümüşte istediğimiz artışın olması için ABD 10 yıllıklarda düşüş görmemiz gerekiyor. Bu da tek başına yeterli olmayabilir. O yüzden sabırlı olmayacaklar almasın. Sonra alıp da bana bu altın gümüş ne zaman artacak diye sorup durmasın diye en az 2 yıl bekleyemeyecek olanlar almasın diyorum.

2 yıl bekleyebilecekseniz Eurobond'u alabilirsiniz

- Mevcut faizi beğeniyorsanız ve 2 yıl da durmaya razıysanız, paranız da varsa bir banka Eurobond'u alabilirsiniz. Hazine yerine bir büyük bankanın Eurobond'unu tercih etmek getirinizi arttıracaktır.

- Daha çok risk almak isteyenler için ABD borsasına yatırım yapan yatırım fonlarını tavsiye ederim. Doğrudan ABD borsalarından hisse almanızı tavsiye etmem. Çünkü hisse seçimi yapmak çok zor. Fiyatlar zaten çok yüksektir. Benim uğraşmam mümkün değildir.

Kripto paralarda dip yakın ama tehlikeli...

- Kripto paralarda tarihi bir dip seviyesine yakın olduğumuzu düşünüyorum ancak yükseliş başladı sinyali almadan yatırım yapılması çok risklidir. Hatta bu sinyal gelse bile yanıltıcı olabilir. Kripto para risklidir, herkese göre değildir.

Konut yatırımında artık fırsatlar bitmiştir

- Konut fiyatlarında artık doygunluğa ulaştığımızı veya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra konut fiyatlarındaki artış enflasyon kadar veya altında olacaktır. Alım gücü çok düşmüştür Vatandaşlık için satın alan fiyatlar artmadan zaten almıştır.

- Son faiz indiriminden de yararlanabilen yararlanmıştır. Artık bundan sonra fırsatlar bitmiştir. Yatırım için konut almak uygun değildir. Oturmak için krediyle almak uygundur, döviz bozarak almak yanlıştır.

İşyeri açmak ve ikinci el otomobil alım satımı yapmak...

- Yatırım için iş yeri almak doğru değildir çünkü ekonomik faaliyette gerileme olması kaçınılmaz olup kiracıların kira ödeme kapasitesi düşebilir. Satmak istediğinizde alıcı çıkmayabilir. Arsa zaten bir getirisi olmadığı için uygun değildir.

- İkinci el otomobil alıp satmak ticari bir faaliyet olup yatırım olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu işlerden anlarım diyenlerin yapabileceği bir iştir.