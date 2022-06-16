LeBron James'in eski takım arkadaşı dilencilik yaparken görüntülendi

Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in takım arkadaşı olan ve daha sonra yıldızı sönen eski NBA oyuncusu Delonte West, dilencilik yaparken görüntülendi. West'in psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

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Eskiden Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'le oynayan Delonte West'in yeni bir videosu hafta sonunda ortaya çıktı.

Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Alexandria kentindeki bir otoyolda çekilen görüntülerde, eski NBA oyuncusunun geçenlerden para istediği görülüyor. Elinde taşıdığı kartonda ne yazdığıysa belli olmuyor.

38 yaşındaki ünlü isim, daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. 10 sene önce NBA'den ayrılan West, Ocak 2020'de memleketi başkent Washington'da bir kavgaya karışmıştı. Üzeri kanlı ve kelepçelenmiş halde görülen eski basketbolcu, hayranlarını şaşırtmıştı.

Kliniğe yatırılmıştı

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, 2021'de duruma el koymuştu. Uyuşturucu bağımlığıyla birlikte bipolar bozuklukla başa çıkmaya çalıştığı bildirilen West, bir rehabilitasyon kliniğine yatırılmıştı.

Ekim 2021'de bir polis merkezinin kapılarına vurarak memurlara küfrettiği için tutuklansa da sonrasında tekrar toparlanıyor gibiydi.

Antrenman görüntüleri yayımlanan West'in adı, hiphop efsanesi Ice Cube'un eski NBA yıldızlarını topladığı BIG3 adlı üçe üçe basketbol turnuvasına katılabilecek isimler arasında geçmişti. Adaylar arasında olduğu resmi açıklamayla bildirilse de son kadroya seçilememişti.

2004'te Boston Celtics tarafından 24. sırada seçilen yıldız gard, sonrasında Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks'te oynamıştı.