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Gerilim altında kritik görüşme! Hulusi Akar Yunanlı mevkidaşıyla görüştü Yüz ifadelerine bakın!

Gerilim altında kritik görüşme! Hulusi Akar Yunanlı mevkidaşıyla görüştü Yüz ifadelerine bakın!

Yunanistan ile gerilimli günlerin yaşadığı günlerde NATO toplantısında Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son dakika olarak Yunanistan Savunma Bakanıyla görüştüğü açıklandı. Görüşmede "Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması ile tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüşmesinden karelerdeki ciddiyet dikkat çekti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede; “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

İkili ayak üstü görüşmelerinde basının fotoğrafladığını fark edince böyle poz verdi:

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