Çorum'da iki gündür aranan kayıp genç kızdan acı haber geldi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde yaşayan Elif Akıllı, 14 haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam eve gelmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.

Genç cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen genç kızın annesi Sevgi Akıllı babası Osman Akıllı ile teyze ve dayıları ile yakınları gözyaşlarına boğuldular.

"Benimle birlikte namaz kıldı"

Kızının ölüm haberini alan Anne Sevgi Akıllı, kızının kendisiyle birlikte namaz kılmak istediğini belirterek "Ben namaz kılıyordum, kızım anne bende kılabilir miyim dedi. Benimle birlikte namaz kıldı. Arkasından baktım, Ne güzel yakışmış kızıma eşarp dedim. Nazarım değdi kızıma" diyerek feryat etti.

Elif Akıllı'nın cesedi Osmancık Devlet hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.