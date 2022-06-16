Cerrahpaşa Tıp Fakültesi açıklama yaptı! İstanbul'da 4 bin kişi cinsiyet değiştirmek için bekliyor demişti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında binlerce kişinin cinsiyet değiştirmek için beklediğini iddia etmesi üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden açıklama geldi. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

-Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır.

-Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet Akın ne demişti?

-Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor biliyor musunuz? Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor.

- Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş.



Seküler ailelerin çocuklarında böyle bir kopuş yok

- Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimler de Ebrar, Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle, bizim isimlerimiz...

- Ailesi seküler olanlarda böyle bir kopuş yok onu söyleyeyim...