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THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi

Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi.

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Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda söz konusu iki turnuvaya katılacak takımlar, yönetim kurulu toplantısında onaylandı.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda ise Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom, gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar oldu.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus takımlarını gelecek sezon da turnuvalardan men eden Avrupa Ligi yönetimi, Sırbistan'ın Partizan ve İspanya'nın Valencia ekiplerini özel davetiyeyle lige dahil etti.

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak 18 takım şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko (Türkiye), Barcelona, Real Madrid, Baskonia Vitoria Gasteiz, Valencia Basket (İspanya), Panathinaikos, Olympiakos (Yunanistan), Bayern Münih, ALBA Berlin (Almanya), AX Armani Exchange Milan, Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Zalgiris (Litvanya), Maccabi Playtika (İsrail), ASVEL, Monaco (Fransa), Kızılyıldız mts, Partizan NIS (Sırbistan).

ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek 20 ekip ise şu şekilde:

Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom (Türkiye), Paris, JL Bourg (Fransa), Buducnost VOLI (Karadağ), Cedevita Olimpija (Slovenya), Gran Canaria, Joventut Badalona (İspanya), Hamburg Towers, Ratiopharm Ulm (Almanya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer, Pallacanestro Brescia (İtalya), Promitheas Patras (Yunanistan), Slask Wroclaw (Polonya), Lietkabelis (Litvanya), Prometey (Ukrayna), U-BT Cluj-Napoca (Romanya),
London Lions (İngiltere).

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