Almanya Başbakanı Scholz: Rusların saldırganlığını ve vahşetini kınıyoruz

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna’nın başkenti Kiev düzenlediği ziyarette, “Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz” dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Sabah saatlerinde özel bir trenle Kiev’e ulaşan liderler, başkentin kuzeybatısında bulunan Irpin kentini ziyaret etti. Ziyaretleriyle Avrupa’nın birliği konusunda bir mesaj iletmek istediklerini belirten liderler, Rus saldırılarının yol açtığı yıkıma şahit olduklarını ifade etti.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

Başbakan Scholz, savaştan önce 600 bin kişinin yaşadığı Irpin kentinde gördükleri acı manzara karşısında yaptığı açıklamada, Irpin ve Bucha’nın “Rus savaşının akıl almaz gaddarlığının sembolü haline geldiğini” belirtti. Bilinenin aksine daha kötü manzaralarla karşılaştıklarını söyleyen Scholz, “Rusya, insan hayatını hiçe sayarak büyük bir gaddarlıkla sürdürdüğü bir savaş neticesinde savaşla alakası olmayan ve hiçbir askeri unsurun bulunmadığı bir bölgeyi ağır silahlar kullanarak harabe çevirdi ve insanları öldürdü. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi. Uluslararası yaptırımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Ukrayna halkının yanındayız. Savaş sonrası ülkenin yeniden yapılandırılması için uluslararası desteğin devam etmesi lazım. Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her şeyi yeniden inşaa edeceğiz”

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında harabeye dönen kentlerden biri olan Irpin’i ziyaret eden Başbakan Draghi, “Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. Onlar, anaokullarını ve çocukların bahçelerini yok ettiler. Her şey yeniden inşa edilecek. Zaten tüm bunlara başlandı. Nerede yeniden inşa edilecek sitelerin yerini biliyorum” dedi.

“Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz”

Irpin ziyaretinde gördükleri karşısında çok etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, “İkisi de kahraman şehirler çünkü, diğer şehirlerin yanı sıra Ukraynalılar Kiev'e inen Rus ordusunu burada durdurdu. Bu yüzden hem ordunun hem de Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz" açıklamasında bulundu.

Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, öğle saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Fotoğraf çektiren liderler, daha sonra görüşme salonuna geçti.