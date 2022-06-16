Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik hesabını açıkladı talimatı verdi seçimi kazandık demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"2023 seçim zaferi sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bunu yapacağız seçim öncesi, seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şuanda 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik parti teşkilatlarına önemli mesajlar verdi.

"Halka tepeden bakan AK Parti yöneticisi olamaz"

Partililere sahada vatandaşlarla olan iletişimin güçlü kullanılması konusunda uyarıda bulunan Erdoğan," En önemlisi ise AK Parti’yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ve samimiyet esasına dayalı bir iletişim kurmasıdır. Halka, tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz" dedi.

"Seçim öncesi seçimi kazanacağız"

AK Parti Teşkilatı'na 23 milyon üye talimatı veren Erdoğan," Kabinemiz ile milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından 2023 seçim zaferi sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye üye üye. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin mevcut 11 milyon üyesi olduğunu anımsatan Erdoğan," Bu bizim için zor bir şey değil. Şuanda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Onun için ana kademe il başkanlarımız, Kadın Kolları İl başkanlarımız, Gençlik kolları il başkanlarımız durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi zor bir konu değil. Eğer ana kademe kadın kolları, gençlik kolları bu üyelerimize bunu telkin eder onlar da bunu yapmaya başlarlarsa mesele bitmiştir. Bütün ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına bunu öyle kabul ettirmeliyiz ki her biri benim böyle bir görevim var, bunu başarmalıyım demeli" açıklamasında bulundu.