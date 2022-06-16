İyi Partili Mehmet Aslan'dan tepki çeken paylaşım! Anket şirketini hapisle tehdit etti

Son ankette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile İyi Partinin oylarının birbirine denk olmasına tepki gösteren İYİ Partili Mehmet Aslan, Optimar Araştırma şirketini hapisle tehdit etti.

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2023 seçimleri kamuoyunun genel gündemini belirlemeye devam ediyor. Partilerin hazırlıkları kadar anket şirketleri de konuyla ilgili Türkiye'de seçmenin nabzını bu yönde yoklamayı sürdürüyor. Son olarak Optimar Araştırma da yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını duyurdu.

Anket sonuçlarında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 35,9 ile birinci sırada yer alırken Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) oy oranının yüzde 10,4 seviyesinde olduğu görüldü. İyi Parti ise yüzde 10,7 oy barajını yakaladı.

"Yargılanacaksınız"

Ankete İyi Parti kanadından tepki geldi. İYİ Partinin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan, MHP ile İyi Partinin oylarının kafa kafaya olmasına sosyal medya hesabından anket şirketini tehdit ederek cevap verdi. Aslan, anketi yapan şirketi iktidar olduklarında yargılayacaklarını belirterek, "Halkı kandırmaktan, kamuoyunu aldatmaktan hüküm yiyeceksiniz. Yalan size bedava olduğu için bedeli yok sanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.