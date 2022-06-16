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Salihe Aydeniz ile Alican Önlü'nün fezlekeleri Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Salihe Aydeniz ile Alican Önlü'nün fezlekeleri Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığınca Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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İSTANBUL Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek, bundan sonraki süreç ise meclisin takdirinde işleyecek.

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