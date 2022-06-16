İYİ Parti lideri Meral Akşener kürsüye çıkarmıştı! Mağdur genç suç makinesi çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti grubunda yaptığı konuşmada kürsüye davet ettiği Süleyman Kızıltaş isimli gencin suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kızıltaş'ın ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlardan kaydı olduğunu bilgisini paylaşan gazeteci Emre Erciş, "Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz?" diye Akşener'e sordu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, her hafta yaptığı gibi bu hafta da kürsüyü bir vatandaşa bıraktı. Akşener'in söz verdiği Süleyman Kızıltaş, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları devlet yurtları görünümlü tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Emre Erciş, Meral Akşener'in grup toplantısında söz verdiği Süleyman Kızıltaş'ın suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erciş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halkı aptal yerine koymaya utanmıyor musunuz? Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı ve 'KYK yurtları devlet yurtları görünümlü tarikat ve cemaatlerin at koşturduğu yurtlar haline gelmiştir' diyen Süleyman Kızıltaş kimdir? Akşener'in kürsüye çıkardığı şahıs, İstanbul Avcılar'da ikamet adresi görünen Süleyman Kızıltaş, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlardan kaydı olan birisi. İYİ Parti ve Meral Akşener'in düştüğü acizliğe bakın! Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığında kaydı olan birisine muhtaç olur hale gelmişler. Bu insanlar artık bu kolpaları ne yiyor ne de yemelerine izin vereceğiz."

Meral Akşener'in daha önce kürsüye çıkardığı Deniz Barış Çatal isimli genç, 'barınamıyoruz' açıklamasında bulunmuş ancak sosyal medya hesabından paylaştığı İtalya gezisi fotoğrafları büyük bir çelişkiye yol açmıştı. Akşener'in kürsüye çiftçi diyerek çıkardığı Mustafa Boyraz isimli vatandaşın da çiftçilik kaydı olmadığı ortaya çıkmıştı.

(YENİ ŞAFAK)