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Ruslar Türkiye'de tatil için sıraya girdi! Uçak bulamıyorlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ruslar Türkiye'de tatil için sıraya girdi! Uçak bulamıyorlar

RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi.

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RUSYA Tur Operatörleri Birliğinden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada tur operatörlerinin yakın tarihler için Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşandığı konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Başkent Moskova'dan sonraki 2-3 günü kapsayacak şekilde Antalya'ya uçuş bulmanın imkansız olduğuna işaret edilen açıklamada, "Talep, kısıtlı hava yolu taşımacılığı nedeniyle arzı önemli oranda aşıyor. Ege sahillerine yönelik arz sıkıntısı daha da fazla" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada temmuz ve ağustos ayına yönelik tatil seçeneklerinde ise durumun daha iyi olduğuna işaret edilirken durumun kademeli olarak daha iyi bir hale geldiği ve hava yolu taşımacılığı konusunda da iyileştirmelerin yapıldığı kaydedildi.

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