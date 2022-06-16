HDP ve CHP'lilerden ortak provokasyon! Kaçak olarak Meclis'e soktular

HDP'li ve CHP'li vekiller, Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kaçak bir şekilde TBMM'ye girşini sağladı.Abone ol
Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.
Meclis'e girişi yasak! basın toplantısı yaptırdılar
Meclis'e girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı gizlice Meclis'e sokarak basın toplantısı yaptırdı.
TBMM'ye girişi yasak
TBB Başkanı Fincancı daha önce Meclis'te izin almadan basın toplantısı yapınca, TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.